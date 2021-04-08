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موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:56 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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جددت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، المقترح الذي قدمته بشأن التعاقد مع الصفقة الذهبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكلفت لجنة التخطيط، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، بضرورة مراقبة الموزيمبيقي لويس ميكوسيني، مهاجم سيمبا التنزاني، تمهيدًا للتعاقد معه.

وكانت لجنة التخطيط، طالبت بالتعاقد مع اللاعب أكثر من مرة لتدعيم خط هجومه، خاصةً أنه يمتلك قدرات هجومية كبيرة وقادر على زيادة الفاعلية الهجومية.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء يوم الجمعة المقبلة على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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