سلطنة عمان تعفي مزيد من السلع للخضوع لضريبة القيمة المضافة

أوردت وكالة الأنباء العمانية التي تديرها الدولة أن سلطنة عمان سترفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من 93 إلى 488، وستعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدة مالية حكومية.



وقالت إن التدابير، وهي جزء من حزمة لمساعدة الأسر على مواجهة المصاعب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أيضا تعفي المواطنين ذوي الدخل المنخفض من سداد قروض حصلوا عليها من وازرة الإسكان