Advertisements

سلطنة عمان تعفي مزيد من السلع للخضوع لضريبة القيمة المضافة

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:59 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
Advertisements

أوردت وكالة الأنباء العمانية التي تديرها الدولة أن سلطنة عمان سترفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من 93 إلى 488، وستعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدة مالية حكومية.

وقالت إن التدابير، وهي جزء من حزمة لمساعدة الأسر على مواجهة المصاعب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أيضا تعفي المواطنين ذوي الدخل المنخفض من سداد قروض حصلوا عليها من وازرة الإسكان

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سلطنة عمان وضريبة القيمة المضافة سلطنة عمان

أخبار تهمك

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ 17 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

ديمبيلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يخطط لإعادة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 21 ساعة

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ حوالي 4 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سلطنة عمان تؤكد أنها ماضية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة

السعودية تعفي العقارات من ضريبة القيمة المضافة

زيادة المعروض النقدي (ن2) بسلطنة عمان بنسبة 11.04%

سلطنة عُمان تخفض دعم المرافق في ينايرالمقبل

سلطنة عمان تبدأ خفض دعم المرافق في يناير

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج