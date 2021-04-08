والي ولاية غرب دارفور: لم تصلنا تعزيزات عسكرية حتى الآن لحماية المدنيين

أكد والي ولاية غرب دارفور، اليوم الخميس، أن خطة حماية المدنيين لم تنفذ حتى الآن، مضيفًا: "لم تصلنا تعزيزات عسكرية حتى الآن لحماية المدنيين".

وفي سياق آخر، ارتفع عدد قتلى الاشتباكات بين قبيلة المساليت الإفريقية وقبائل عربية في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، الى 87 قتيلا منذ الثالث من أبريل، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان الأربعاء.

وقال فرع اللجنة في غرب دارفور في بيان تلقته وكالة فرانس برس "أحصت اللجنة حصيلة جديدة من الضحايا بلغت 37 قتيلا و59 جريحا ليرتفع العدد الكلي للقتلى إلى 87 والجرحى إلى 191".