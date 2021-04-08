قبيل استقبالها.. ما لا تعرفه عن الكراكة "مهاب مميش" الأكبر بالشرق الأوسط



في ضوء الخطة الإستراتيجية لتطوير هيئة قناة السويس، تستقبل الكراكة "مهاب مميش" غدًا، والتي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط حيث يصل طولها 216.7 متر، وتعمل في أعماق 35 مترًا.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الكراكة مهاب مميش الأكبر بالشرق الأوسط.



١. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المنتظر وصول الكراكة "مهاب مميش" الأكبر بالشرق الأوسط غدًا الجمعة.



٢. يصل وزنها إلى 48.2 ألف طن، بطول يصل إلى 216.7 مترا، وعرضها يلبغ 43 مترا.



٣. وبدأت الكراكة، رحلتها في البحر، منذ أيام متجهة إلى قناة السويس، محملة على سفينة نقل صينية ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.



٤. ويرافق الكراكة الضخمة فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.



٥. وصممت الكراكة للخدمة الشاقة بقدرة 29 ألفا و190 كيلو وات خصيصًا، لاستخدامه لصيانة وتحسين قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.



وبدأت الشركة الهولندية المنفذة للكراكة تجارب البحر، منتصف شهر يناير، استعدادا لدخولها الخدمة، وتأتي مرحلة تجارب التشغيل الكاملة لكافة معدات ومكونات الكراكة من ماكينات ومولدات وطلمبات وأوناش وحفار لاختبار مدى مطابقتها لشروط التعاقد، وتدوين الملاحظات، استعدادا للمرحلة النهائية لتجارب التكريك والتشغيل في مصر.



وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك خطة استراتيجية لتطوير الهيئة تستمر حتى 2026 من ضمنها تطوير الأسطول البحرى، والذي يضم الكراكات والقاطرات ولانشات المرشدين.



وكشف عن أنه من المنتظر وصول كراكتين جديدتين الفترة المقبلة إحداها تسمى "مهاب مميش" وستصل غدا، والأخرى "حسين طنطاوى" وستصل أغسطس المقبل، وتعدان الأكبر بالشرق الأوسط.

