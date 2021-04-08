Advertisements

قبيل استقبالها.. ما لا تعرفه عن الكراكة "مهاب مميش" الأكبر بالشرق الأوسط

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

في ضوء الخطة الإستراتيجية لتطوير هيئة قناة السويس، تستقبل الكراكة "مهاب مميش" غدًا، والتي تعتبر الأكبر بالشرق الأوسط حيث يصل طولها 216.7 متر، وتعمل في أعماق 35 مترًا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الكراكة مهاب مميش الأكبر بالشرق الأوسط.

١. أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المنتظر وصول الكراكة "مهاب مميش" الأكبر بالشرق الأوسط غدًا الجمعة.

٢. يصل وزنها إلى 48.2 ألف طن، بطول يصل إلى 216.7 مترا، وعرضها يلبغ 43 مترا.

٣. وبدأت الكراكة، رحلتها في البحر، منذ أيام متجهة إلى قناة السويس، محملة على سفينة نقل صينية ستصل خلال الأيام القليلة المقبلة.

٤. ويرافق الكراكة الضخمة فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

٥. وصممت الكراكة للخدمة الشاقة بقدرة 29 ألفا و190 كيلو وات خصيصًا، لاستخدامه لصيانة وتحسين قناة السويس التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر.

وبدأت الشركة الهولندية المنفذة للكراكة تجارب البحر، منتصف شهر يناير، استعدادا لدخولها الخدمة، وتأتي مرحلة تجارب التشغيل الكاملة لكافة معدات ومكونات الكراكة من ماكينات ومولدات وطلمبات وأوناش وحفار لاختبار مدى مطابقتها لشروط التعاقد، وتدوين الملاحظات، استعدادا للمرحلة النهائية لتجارب التكريك والتشغيل في مصر.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك خطة استراتيجية لتطوير الهيئة تستمر حتى 2026 من ضمنها تطوير الأسطول البحرى، والذي يضم الكراكات والقاطرات ولانشات المرشدين.

وكشف عن أنه من المنتظر وصول كراكتين جديدتين الفترة المقبلة إحداها تسمى "مهاب مميش" وستصل غدا، والأخرى "حسين طنطاوى" وستصل أغسطس المقبل، وتعدان الأكبر بالشرق الأوسط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهاب مميش الكراكه الشرق الاوسط اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يخطط لإعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 23 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

الاهلي يرد على رحيل معلول

منذ ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

ديمبيلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 22 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

موضوعات متعلقة

مميش ومحافظ السويس يشهدان التشغيل التجريبي لكوبري الشهيد أحمد شبراوي (صور)

عبر الفيديو كونفرانس.. تدشين الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط بهيئة قناة السويس

شاهد.. رئيس هيئة قناة السويس يوضح أهمية تدشين الكراكة الأضخم بالشرق الأوسط

"مميش" عن إطلاق اسمه على أضخم كراكة بالشرق الأوسط: "وسام على صدري" (فيديو)

10 معلومات عن "مهاب مميش".. الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط

أسامة ربيع: حققنا إيرادات بـ27.2 مليار دولار منذ افتتاح قناة السويس الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 م

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

الاهلي يرد على رحيل معلول

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج