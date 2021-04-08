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رفع كفاءة حدائق كفر الشيخ استعدادا لاستقبال شهر رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، يرافقهما اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحدائق العامة المجانية بمدينة كفر الشيخ، وتابع أعمال التطوير،ووضع مقاعد ومظلات وألعاب بها، وإنارة المظلات والأشجار، لتعطي منظرًا جميلا للمترددين عليها،ولتكون متنفسًا لأهالي المحافظة، لاستقبال شهر رمضان المبارك وأعياد الربيع.


وقال محافظ كفر الشيخ،أنه وجه اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، برفع كفاءة الحدائق العامة وأمام وبجوار الديوان العام، وامتدادها حتى حديقة صنعاء ووضع برجولات والعاب استعدادا لشهر رمضان المبارك، وأعياد الربيع.


وتابع اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، أعمال التطوير والتجميل،وإنشاء مظلات خشبيه أمام حديقة صنعاء وانارة الحدائق العامة الموجودة بالمنطقة وقص الأشجار، وتركيب كشافات ليد، حتى تظهر الحدائق بالشكل اللائق، لاستقبال أهالي المحافظة،لتكون متنقسًا للمواطنين في الهواء الطلق.



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