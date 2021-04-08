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موعد مباراه تشيلسي وبورتو في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:16 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل 13 أبريل ضمن منافسات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستلعب مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره بورتو يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره بورتو يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

وتمكن فريق تشيلسي أن يفوز على بورتو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال.

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