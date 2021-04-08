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موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:17 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليدز يونايتد يوم السبت المقبل ١٠ أبريل ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره ليدز يونايتد يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الحادية ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره ليدز يونايتد يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٧٤ نقطة بينما يتواجد ليدز يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد ٤٢ نقطة.

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