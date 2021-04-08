قتلى بإطلاق نار في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية

أفادت قناة "إيه بي سي"، اليوم الخميس، بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخر بجروح جراء إطلاق نار بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية

وضبطت الشرطة الأمريكية، مشتبهًا به داخل أحد المنازل القريبة من موقع الحادث.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مطالبة البرلمان بسرعة تبنى قوانين من شأنها الحد من تلك الظواهر وفرض المزيد من القيود على امتلاك الأسلحة.

وشهدت أمريكا، مؤخرًا عددًا من حوادث إطلاق النار المتفرقة فى عدة ولايات.