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الاهلي يرد على رحيل معلول

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة رحيل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الماضية، حول إمكانية رحيل معلول عن الأهلي، في ظل اقتراب نهاية عقده وتلقيه عدة عروض مغرية.

ورد مصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، حول هذا الأمر قائلًا: "الشائعات حول رحيل معلول كل فترة انتقالات أصبحت شئ سخيف وغير مُجدي".

وأضاف: "اللاعب بات قريب من تجديد عقده، وسيتم الإعلان عن ذلك فور الانتهاء من توقيعه، ومعلول يرغب في الاستمرار داخل التتش حتى نهاية مسيرته".

وكان معلول، أكد في وقت سابق أنه لا يرغب في الرحيل عن الأهلي، وسيمنح الأولوية دائمًا للتجديد مع الفريق، مهما كانت الاغراءات الخارجية.

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