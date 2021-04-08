ضمن "حياة كريمة".. جامعة كفرالشيخ تنظم قافلة طبية لعلاج مرضى "إييانة"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، قافلة طبيه شاملة لأهالي قرية "إبيانة" والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس.





وشارك في القافلة كليات الطب البشري والتمريض بالجامعة لتنفيذ قافلة طبية شاملة جميع التخصصات من الكليتين وتوفير الأدوية اللازمة في جميع التخصصات مجانًا وأعضاء هيئة التدريس والأطباء المشاركين في القافلة.





وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي، وكيل كلية الطب البشري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.





حيث ‏جرى الكشف المجاني على جميع المرضى على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.





كما قدم فريق كلية التمريض الخدمات التمريضية المتمثلة في قياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم، والخدمات التثقيفية وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال فى العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة بالوقاية من مرض السكري والضغط والتغذية الصحي وأيضا الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة العامة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والمخ والأعصاب والأطفال كما جرى صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.





وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.





وأشار رئيس الجامعة إن تنظيم القوافل الطبية أحد أهم وسائل خدمة المجتمع البيئي، وتأتي تفعيلا لدور الجامعة في وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالي المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرًا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه حيث تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا على ١٣٥٢ حالة من أهالي قرية إبيانه والقرى المجاورة.



