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مسؤول ألماني: سنجري محادثات مع روسيا بشأن شراء جرعات من لقاح سبوتنيك

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكد مسؤول ألماني، اليوم الخميس، أن بلاده أجرت محادثات مع روسيا بشأن شراء جرعات من لقاح سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى مليونين و873190 حالة بعد تسجيل 18129 إصابة جديدة.

 

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، ارتفع عدد الوفيات إلى 76895 بعد تسجيل 120 وفاة جديدة.

 

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعلنت أنها ليست مقتنعة بأن الإجراءات المتخذة في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من كورونا، لأنه لا يجري تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل الولايات.

 

وفي ديمسبر الماضي، شددت ألمانيا من إجراءات العزل العام، لاحتواء موجة ثانية من الإصابات، والتي تحولت الآن إلى موجة ثالثة، لكن مع عدد أقل من الوفيات.

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