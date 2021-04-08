محافظ المنيا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن أنه تم إصدار أوامر الإسناد للجهات المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بالمراكز المستهدفة، وذلك من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي 67 قرية بنطاق الـ5 مراكز المستهدفة، وتشمل 18 قرية بمركز العدوة – 6 قرى بمركز ديرمواس – 22 قرية بمركز مغاغة – 4 قرى بمركز ملوي – 15 قرية بمركز أبو قرقاص – وقريتي الأمل والكمال بمركز المنيا.





جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ومسؤول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئول هيئة الأبنية التعليمية، ومسئول جهاز التعمير بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة وعدد من الجهات المعنية.





واستمع المحافظ، من مسئولي الجهات المختصة في إصدار أوامر الإسناد للشركات المنوط بها تنفيذ أعمال التطوير وإقامة المشروعات بالقري المستهدفة، لمتابعة نسب التنفيذ واجراء المعاينات للمواقع المحددة، ورفع احداثيات المواقع، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه اعمال تنفيذ المشروعات.





وأشار المحافظ، إلى أن مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتوصيل خطوط المياه، تعد من أهم المشروعات التي لها أولوية التنفيذ في القري المستهدفة، مؤكدًا انه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.





وأكد نائب محافظ المنيا، على تحديد المخططات الزمنية، والاعتمادات المالية عقب الانتهاء من إصدار أوامر الإسناد، وذلك وفقا لخطة الدفع للشركات المنوط بها تنفيذ الاعمال، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمؤشر الزمني، والمؤشر المالي وفقا لما يتقدم من الأعمال.





ووجه نائب المحافظ، برفع الاحداثيات الخاصة بمواقع التنفيذ مع رفع الصور قبل التطوير، وأثناء التطوير، وبعد الانتهاء من اعمال التطوير، لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.





من جانبها، أكدت المهندسة ايمان عبد الرزاق مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، انه بجانب إصدار أوامر الإسناد لـ 67 قرية، فانه تم إسناد 40 قرية بنطاق الـ 5 مراكز المستهدفة لمشروعات سبق العمل بها، وجاري الانتهاء من اعمال التصميمات ورفع الاحداثيات والمقايسات للبدء في التنفيذ.



