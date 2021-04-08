أحمد زاهر يُهنئ حماده هلال علي أغنيته الجديدة "مشتاقين"



حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة صديقه الفنان حمادة هلال بمناسبة طرح أغنيته الجديدة"مشتاقين "، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد زاهر مقطع من أغنية "مشتاقين" للفنان حمادة، وعلق عليه قائلاً:"مبروك يا حمادة على الأغنية الرائعة دي، وشكرًا ليك إنك خلتنا نشترك معاك في الثواب العظيم ده في أغنية بتمدح النبي عليه الصلاة و السلام".



أغنية " مشتاقين " الفنان حمادة هلال، من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.



شارك في الاغنيه عددكبير من النجوم منهم : محمد رياض، هاني سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنورومن لا عبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحي، تريزيجيه، وكهربا، محمد هاني، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامي عمرو الليثي، وإبراهيم فايق.



