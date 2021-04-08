Advertisements
هالة زايد: مبادراتنا غيرت مفهوم الصحة على مستوى العالم (فيديو)
الخميس 08/أبريل/2021 - 02:48 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مبادرات الصحة العامة التي اطلقتها مصر أذهلت العالم، وغيرت مفهوم الصحة على مستوى العالم.
وأشارت "هالة"، خلال كلمتها في مؤتمر "حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد كورونا"، اليوم الخميس، إلى أنها تقول لزملائها "إحنا وزارة الصحة مش وزارة المرض"، حيث لابد من العمل على تحسين حياة المواطنين، ومعالجة من يمرض منهم.
وأضافت أن وزارة الصحة عملت على تغطية جميع الخدمات الأساسية في مجال الصحة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements