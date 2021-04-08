هالة زايد: مبادراتنا غيرت مفهوم الصحة على مستوى العالم (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مبادرات الصحة العامة التي اطلقتها مصر أذهلت العالم، وغيرت مفهوم الصحة على مستوى العالم.





وأشارت "هالة"، خلال كلمتها في مؤتمر "حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد كورونا"، اليوم الخميس، إلى أنها تقول لزملائها "إحنا وزارة الصحة مش وزارة المرض"، حيث لابد من العمل على تحسين حياة المواطنين، ومعالجة من يمرض منهم.



