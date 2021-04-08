تشكيل الزمالك المتوقع ضد تونغيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره تونغيت السنغالي على ملعب القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل في الجولة السادسة، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.





خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.





خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم أوباما.





خط الهجوم: شيكابالا، مروان حمدي، أشرف بن شرقي.



