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قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح  الجيزة، استمرار حبس المتهم "عمرو"، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى "دعاء.أ" داخل أتوبيس بدائرة قسم الأهرام.

وباشرت النيابة العامة، التحقيق في واقعة متحرش أتوبيس الأهرام، وأفادت الفتاة المجني عليها، بأنها استقلت الأتوبيس من منطقة مشعل متجه إلى الجيزة، فكانت جالسه في المقعد المقابل للمتحرش. 

وأضافت في التحقيقات، أنه أثناء سير الأتوبيس كان المتهم يتحرش بيها وينظر إليها كثيرًا، حتى قام بعمل فاضح، وفتح "سوسته البنطلون" ولا أحد من الركاب لاحظ ذلك، فعلى الفور، حاولت تصويره لإثبات الواقعة، وبعدما أنهت تصويره، وأبلغت الركاب للإمساك به، ولكن الركاب حاولوا تهدئتها قائلين "استري عليه" وقاموا بإنزاله من الأتوبيس.

وتابعت: "قررت آخذ حقي والإبلاغ عنه، بعد هروبه من الأتوبيس".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على "متحرش الأتوبيس" بعد تداول مقطع فيديو له بمواقع التواصل الاجتماعي، أثناء استغاثة إحدى السيدات من تحرش المتهم بها. 

ونجحت الأجهزة من كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا مقطع فيديو لسيدة تستقل أحد وسائل النقل العام "أتوبيس" وتقوم بتصوير أحد الأشخاص وتنهره لقيامه بالإتيان بأفعال منافية للآداب حال جلوسه على أحد المقاعد بالجهة الأخرى منها، واستغاثتها بالركاب وإخبارهم بسوء تصرفه، فقاموا بإنزاله من الأتوبيس على إثر ذلك. 

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها وتم التواصل معها هاتفيًا وقررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه حال استقلالها للأتوبيس من محطة مشعل بشارع الأهرام متجهة إلى الجيزة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأتوبيس محل الواقعة وبمناقشة السائق أيد ما جاء بأقوال الشاكية. 

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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