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موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي ليفربول نظيره استون فيلا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان ليفربول قد تعرض لهزيمة أمام ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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