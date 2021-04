إيتيدا: انطلاق فاعليات مؤتمر Hangout with VCs

انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر Hangout with VCs لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، وذلك عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة "The Next Web"، إحدى شركات صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

تأهل للمؤتمر 25 شركة تكنولوجية مصرية ناشئة، تم اختيارها بعناية من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لإتاحة الفرصة لهم لطرح أفكارهم ومشروعاتهم واستعراض حلولهم المبتكرة أمام 10 من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

وتتضمن قائمة المستثمرين المشاركين في المؤتمر شركة Draper B1 الإسبانية، و STV السعودية، وشركة Piton Capital من لندن، وشركة SOSV الصينية، وشركة Prosus Ventures وWorld Startup Factory من هولندا، و شركة Silicon Badia وDash Ventures من الأردن، وشركة Global Ventures وAccess Bridge Ventures من دبي.

وأعرب المهندس/ عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، عن سعادته بانطلاق فاعليات هذا الملتقى غير المسبوق في المنطقة، بالتعاون مع شركة The Next Web والتي تتيح الفرصة للشركات المصرية من خلال توجيهها الدعوة لمجموعة بارزة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر من مختلف البلدان.

وأكد محفوظ أن ازدهار بيئة ريادة الأعمال ومناخ الابتكار يأتي في الوقت الملائم تمامًا تلبيتًا للحاجة العالمية الملحة لابتكار حلول مغايرة اعتمادًا على التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يساهم في استمرار كافة الأنشطة الحياتية والأعمال على سبيل المثال التعليمية والتجارية بشكل طبيعي ومرن، وبالأخص في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نمو سريع وملحوظ في مجال الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار محفوظ في كلمته إلى أن مصر تتمتع بحقل كبير من المواهب والمهارات المحترفة، حيث يتخرج ما يزيد عن 500 ألف طالب سنويًا من الجامعات، منهم 50 ألف خريج متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأوضح أن الهيئة تعمل على دعم هؤلاء الخرجين من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم بشهادات معتمدة عالميًا وكذلك نعمل على تحفيزهم على الابتكار واحتضان أفكارهم ورعايتها.