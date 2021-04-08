البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام أخر جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب، مع عودة النشاط لبعض الاسهم المضاربية.





وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.388 مليار جنيه.