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البورصة تربح 5.8 مليار جنيه في ختام أخر جلسات الأسبوع

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:50 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب، مع عودة النشاط لبعض الاسهم المضاربية.

وربح رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 642.388 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10303 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 1876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 2794 نقطة.

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