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مسؤول في الكرملين يحذر من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

الخميس 08/أبريل/2021 - 02:58 م
الناتو
الناتو
وكالات
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حذر مسؤول في الكرملين، اليوم الخميس، من أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيؤدي إلى "تفككها"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعرب الناتو عن قلقه الأسبوع الماضي بشأن ما قال إنه حشد عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا، كما حذرت روسيا من أن تصعيدًا خطيرًا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية قد "يدمر" أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن روسيا تبحث دائما عن أمنها.

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اوكرانيا الناتو الكرملين

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