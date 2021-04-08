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دينا فؤاد : سعيدة بدور بنت البلد بمسلسل " اللى مالوش كبير " واتطلع إلى عرضه على شاشة سي بي سي في رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تراهن الفنانة دينا فؤاد، على نجاح شخصية “قدرية” والتى تجسدها فى مسلسل “اللى مالوش كبير” والذى سيعرض حصريًا على شاشة “سى بى سى” رمضان المقبل، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز.

وأعربت عن سعادتها بتقديم شخصية " قدرية" وهي شخصية لبنت البلد جادعة، وانها تتطلع الي عرض المسلسل خلال شهر رمضان علي شاشة سي بي سي

وتواصل دينا فؤاد ابداعها بتقديم جميع الانماط والشخصيات المختلفة من خلال مسلسل "اللى مالوش كبير " وشخصية جديدة بشكل جديد ومختلف سواء على مستوى الأداء أو “اللوك” جوانب الشخصية وطريقة أدائها،

وتتمرد في احداث مسلسل “اللى مالوش كبير” على جميع الشخصيات التى قدمتها، وتظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ”الجدعنة” وبأخلاق “بنات البلد”، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، حيث تحمل شخصية “قدرية” الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محرك محورى لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق.

ويشارك فى بطولة مسلسل “اللى مالوش كبير” النجوم أحمد العوضى، خالد الصاوى، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

ويذكر ان مجلة "زهرة الخليج" قد احتفت فى عددها الصادر اليوم الخميس، بالنجاح الكبير الذى حققته وجه القمر دينا فؤاد، مؤخرا، عبر مسلسلها "جمال الحريم" والذى أحدث ضجة كبيرة فى مصر والوطن العربى، وأفردت المجلة على صفحاتها حوار مطولا أجرته معها للحديث عن التجربة، وأيضا عن مشاركتها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

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