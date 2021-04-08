موعد مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام يوم الجمعة المقبل.





وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 4.





وكان النادي الأهلي قد تعادل أمام المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الماضية بهدفين مقابل هدفين ليصعد الفريق للدور القادم الثمانية وسيواجه أى من الترجي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي أو صن داونز الجنوب إفريقي.





ويذكر أن الأهلي سيقوم بعدة تغييرات على التشكيل بعد ضمان الصعود لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.



