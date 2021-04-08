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محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مهرجان البحيرة الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة بمدينة كوم حمادة والتى تعد من أكبر بطولات الخيول العربية الأصيلة على مستوى الشرق الأوسط.

يستمر المهرجان على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 200 جواد عربي "120 حصان مشاركة بمسابقة الجمال، و100 حصان مشاركة فى مسابقة الأدب" من 6 دول سوريا والعراق والسعودية والإمارات والمغرب وليبيا.

وأعلن محافظ البحيرة انطلاق المهرجان وشهد بعض من فقرات المهرجان والذى تضمن عروضًا ومسابقات لجمال الخيل وأدب الخيل بحضور عدد من الحكام من دول سوريا والأردن للتحكيم فى مسابقة جمال الخيل وحكام مصريين للتحكيم فى مسابقة أدب الخيل.

وخلال كلمته، أكد "آمنة" أن محافظة البحيرة تسعى جاهدة لتنشيط السياحة الداخلية والاستفادة من كافة المقومات السياحية بها واستثمار مقوماتها المختلفة سواء كانت سياحة أثرية متمثلة فى مدينة رشيد الأثرية والتي تلقى دعمًا ورعاية كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوضعها على الخريطة السياحية أو تنمية مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون وأيضًا سياحة رياضية متمثلة فى مهرجان البحيرة الدولي للخيول العربية الأصيلة والذى يقام للعام الرابع عشر على التوالي بمدينة كوم حمادة.

وتابع العروض التى تم تنظيمها على هامش المهرجان لمسيرة من حملة الاعلام والفقرات الرياضية لبراعم الشباب والرياضة وفقرة التنورة لإدارة الثقافة والمعرض الذى نظمته مدارس كوم حمادة وتضمن المشغولات الفنية واليدوية والرسوم وفنون الخط ومنتجات المدارس الفنية من البان وخضر والمناحل ومنتجات الهاند ميد والرسومات والخط العربى والزخرفة.

وقام المحافظ بتسليم الجوائز والكؤوس لاصحاب المراكز الأولى بمسابقات اليوم الأول للمهرجان، وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد واللواء عماد الدكروري رئيس مدينة كوم حمادة وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ واللواء احمد سليمان الرئيس الشرفى للمهرجان والأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وجمع كبير من مواطني مركز كوم حمادة وأصحاب الجياد المشاركة فى المسابقات.
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)
محافظ البحيرة يفتتح المهرجان الدولي الرابع عشر للخيول العربية الأصيلة (صور)

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