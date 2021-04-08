وفد قضائي من دولة جنوب السودان يزور مجلسي النواب والشيوخ (صور)

استقبل مجلس النواب صباح اليوم، وفدًا قضائيًا من دولة جنوب السودان في إطار البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة العدل للأشقاء في دولة جنوب السودان في مجالات سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الإنسان تأكيدًا للتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة جنوب السودان.





وقام الوفد بجولة تفقدية داخل أروقة المجلس شملت المتحف والقاعة الرئيسية التي تشهد انعقاد الجلسات العامة، واستمعوا إلى شرح حول تاريخ الحياة النيابية في مصر، وتم التقاط عددًا من الصور التذكارية، وذلك برفقة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.





وفي ختام الجولة التقى الوفد الجنوب سوداني بالسيد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب في مكتبه، حيث أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بتواجدهم داخل البرلمان المصري أقدم مجلس تشريعي في أفريقيا والعالم العربي.





ومن جانبه تمنى لهم الأمين العام لمجلس النواب إقامة طيبة في بلدهم الثاني مصر، مشيدًا بقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.





كما استقبل المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، اليوم، العميد جالفان اوبيبج كبير مدير الشؤون القانونية لجهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان والوفد المرافق له.





وجاءت الزيارة في إطار التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان في مجال سن التشريعات وجرائم شبكة المعلومات والتعريف بحقوق الانسان.



