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"رحلتي من الشك لبلطيم "يجمع هنادي مهنى وأحمد خالد صالح علي إنرجي

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تشارك الفنانه هنادى مهنا وأحمد خالد صالح في أول عمل إذاعي لهم بعد الزواج، من خلال مسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، وهو مسلسل فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج، وتدور أحداثه في عام 2051.


ونشر راديو إنرجي مقطع " فيديو " للفنانه هنادي مهنا وهي تغني تتر المسلسل "، يلعب النجمان دور حازم وسارة، وهما زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.
تذاع حلقات "رحلتي من الشك لبلطيم"، يوميا على راديو انيرجي الساعة الرابعة والنصف مساء، والإعادة في تمام الساعة السابعة مساء، والثانية عشر والربع ظهرا في اليوم التالي


الجدير بالذكر أن الفنانه هنادي مهنا ووالدها الموسيقار هاني مهني واحمد خالد صالح قد أعلنوا إصابتهم بفيروس كرونا الفتره الماضيه ولكن أعلنوا بعد ذلك تعافيهم وطالبت هنادي مهنا جمهورها الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل

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