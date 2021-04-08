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"رحلتي من الشك لبلطيم "يجمع هنادي مهنى وأحمد خالد صالح علي إنرجي
الخميس 08/أبريل/2021 - 03:07 م
آية عبد العزيز
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تشارك الفنانه هنادى مهنا وأحمد خالد صالح في أول عمل إذاعي لهم بعد الزواج، من خلال مسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، وهو مسلسل فانتازيا كوميدي عن العلاقات في السنة الأولى بعد الزواج، وتدور أحداثه في عام 2051.
ونشر راديو إنرجي مقطع " فيديو " للفنانه هنادي مهنا وهي تغني تتر المسلسل "، يلعب النجمان دور حازم وسارة، وهما زوجين يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية.
تذاع حلقات "رحلتي من الشك لبلطيم"، يوميا على راديو انيرجي الساعة الرابعة والنصف مساء، والإعادة في تمام الساعة السابعة مساء، والثانية عشر والربع ظهرا في اليوم التالي
الجدير بالذكر أن الفنانه هنادي مهنا ووالدها الموسيقار هاني مهني واحمد خالد صالح قد أعلنوا إصابتهم بفيروس كرونا الفتره الماضيه ولكن أعلنوا بعد ذلك تعافيهم وطالبت هنادي مهنا جمهورها الدعاء لوالدها بالشفاء العاجل
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