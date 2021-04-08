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بمناسبة رمضان.. الداخلية تمنح زيارتين استثنائيتين لنزلاء السجون
الخميس 08/أبريل/2021 - 03:09 م
هبة عبد الحفيظ
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قررت وزارة الداخلية، منح جميع النزلاء بالسجون زيارتين استثنائيتين، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
وجاء ذلك بمناسبة استقبال شهر رمضان المعظم وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.
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