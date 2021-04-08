Advertisements

غلق جزئي لمحور روض الفرج لمدة 4 أيام

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت محافظة الجيزة، عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج في الاتجاهين بواقع ٥ فواصل عرضية بطول ما يقرب من 200 متر نطاق محافظه الجيزة تحديدا (أعلى جزيره الوراق).

وتنوه محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لمحور روض الفرج في الاتجاهين بالموقع المشار إليه على بعد ما يقرب من 100 متر من كوبري تحيا مصر بالتناوب، بحيث يتم غلق ٣ حارات مروية وترك ٣ حارات مرورية لحركه سير المركبات في كل اتجاه بدون تعطيل حركه المرور وذلك لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الخميس الموافق 8/٤ وحتى يوم الأحد الموافق 1١/٤ على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساء فقط طوال فتره الاعمال دون تعطيل حركه المرور. 

وأوضحت محافظة الجيزة أن الشركة المنفذة قامت بنشر كافه وسائل الأمن الصناعي و المساعدات الفنية بمحيط الأعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محور روض الفرج بوابة الفجر

أخبار تهمك

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

ديمبيلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ حوالي 6 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

بعد تألقه.. الأهلي يخطط لإعادة الجناح الطائر

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 23 ساعة

الاهلي يرد على رحيل معلول

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 7 ساعات

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

منذ أقل من ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ حوالي 5 ساعات

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:52 م

قرار عاجل من المحكمة بشأن متحرش أتوبيس الجيزة

موسيماني يعرض صفقة نارية على الأهلي

01:56 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

05:12 م

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج