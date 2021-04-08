غلق جزئي لمحور روض الفرج لمدة 4 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل الإنشائية العرضية الخاصة بمحور روض الفرج في الاتجاهين بواقع ٥ فواصل عرضية بطول ما يقرب من 200 متر نطاق محافظه الجيزة تحديدا (أعلى جزيره الوراق).





وتنوه محافظة الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لمحور روض الفرج في الاتجاهين بالموقع المشار إليه على بعد ما يقرب من 100 متر من كوبري تحيا مصر بالتناوب، بحيث يتم غلق ٣ حارات مروية وترك ٣ حارات مرورية لحركه سير المركبات في كل اتجاه بدون تعطيل حركه المرور وذلك لمدة 4 أيام ابتداء من يوم الخميس الموافق 8/٤ وحتى يوم الأحد الموافق 1١/٤ على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 6 مساء فقط طوال فتره الاعمال دون تعطيل حركه المرور.



