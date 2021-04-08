البريد يطلق خدمة جديدة عند الشراء اونلاين

أطلق البريد المصري خدمة "UGOTBOX" بالاعتماد علي الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة والمتمثلة في البنية التجتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات نمو سوق التجارة الالكترونية في مصر وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان خدمة "UGOTBOX" تُتيح للعملاء الحصول على عنوان داخل الولايات المتحدة الامريكية عند التسجيل مجاناً على موقع ugotbox.com ليتمكن العميل من تجميع أوامر الشراء من متاجر الولايات المتحدة بالاضافة إلي توفير مساحة تخزين مجانية لمدة 30 يوما تمكن فريق العمل من ضم جميع الشحنات في شحنة واحدة عند طلب الشحن إلى مصر مما يقلل تكاليف الشحن الدولي و يقدم خدمة متميزة للحصول علي ثقة العملاء.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن من أهم المميزات التي ينفرد بها البريد المصري في خدمة "UGOTBOX" أنها معفاة من الضريبة داخل الولايات المتحدة الامريكية حيث يتم معاملة وكيل شحن البريد المصري في الولايات المتحدة معاملة التجارة الحرة بما يضمن قيمة تنافسية عالية وجودة متميزة مع ضمان توصيل الشحنة للعملاء فى أى مكان فى مصر.

أضاف الدكتور شريف فاروق أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الجديدة هي البداية وسوف يتم اتاحة التسوق من دول اخرى عبر هذه الخدمة قريباً.