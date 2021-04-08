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محافظ القاهرة: نسعى لنشر الوعي الثقافي بين الأجيال الصغيرة

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نظمت محافظة القاهرة، جولة تفقدية لأبناء المحروسة والأسمرات وروضة السيدة لزيارة متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، الذي تم افتتاحه في حفل أسطوري السبت الماضي ليتعرفوا على مقتنيات المتحف.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لنشر الوعي الثقافي والوطني بين الجيل الصغير من أبناء المناطق التي تم تطويرها، مشيرًا إلى استمرار تعاون المحافظة مع كافة أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات التي من شأنها التأثير الإيجابي على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بالمساكن بديل العشوائيات إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في ان ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.

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