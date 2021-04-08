15 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الاوروبي





تقام اليوم الخميس مواجهة مانشستر يونايتد وفريق نادي غرناطة في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد نويفو لوس كارمينيس لحساب مباريات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في المقابل تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الكبير سوار الذهب ويمكن مشاهدتها أيضاً عبر القنوات التالية :-





SIC

BNT 1 HD bulgaria

Digi Sport 2 HD Romania

BT Sport 2 HD

Cosmote Sport 2 HD

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 2

Polsat Sport Premium PPV 3 HD

DAZN 1 Bar Deutsch HD

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

Telekom Sport 3 HD Rom

Look Sport RO 1 HD

SuperSport Premier League