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15 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد وغرناطة في الدوري الاوروبي
الخميس 08/أبريل/2021 - 03:01 م
محمد أيمن
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تقام اليوم الخميس مواجهة مانشستر يونايتد وفريق نادي غرناطة في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب إستاد نويفو لوس كارمينيس لحساب مباريات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
في المقابل تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الكبير سوار الذهب ويمكن مشاهدتها أيضاً عبر القنوات التالية :-
SIC
BNT 1 HD bulgaria
Digi Sport 2 HD Romania
BT Sport 2 HD
Cosmote Sport 2 HD
Movistar Liga de Campeones HD
RMC Sport 2
Polsat Sport Premium PPV 3 HD
DAZN 1 Bar Deutsch HD
beIN Sports Connect
Virgin Media Two
Telekom Sport 3 HD Rom
Look Sport RO 1 HD
SuperSport Premier League
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