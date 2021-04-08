ميركل تطالب بوتين بتخفيف الحشود العسكرية قرب الحدود الأوكرانية

طالبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتخفيف الحشود العسكرية قرب الحدود الأوكرانية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وناقتش المستشارة الألمانية ميركل، تطورات أوكرانيا وسوريا وليبيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن اتصالات على أعلى المستويات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.

وقال الكرملين، إن موسكو تأسف لتدهور العلاقات الروسية الأوكرانية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال الكرملين، إن التحركات العسكرية الروسية بالقرب من حدودها المشتركة مع أوكرانيا لا تشكل أي تهديد لأوكرانيا أو لأي شخص آخر، وأن موسكو حركت قواتها في أنحاء البلاد بالشكل الذي تراه مناسبًا.