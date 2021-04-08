معلق مباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

أعلنت شبكة قنوات بي أن سبورتس عن معلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة الأخيرة والسادسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.





وتقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزانى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 4.





وسيكون المعلق المصري علي محمد علي هو المعلق الخاص لمواجهة الأهلي وسيمبا التنزانى يوم الجمعة على بي أن سبورتس 4.





وكان النادي الأهلي قد تعادل أمام المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الماضية بهدفين مقابل هدفين ليصعد الفريق للدور القادم الثمانية وسيواجه أى من الترجي التونسي أو الوداد البيضاوي المغربي أو صن داونز الجنوب إفريقي.



