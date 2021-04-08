مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم





كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن كواليس مفاوضات برشلونة للحصول على صفقة نارية للموسم الجديد.





وينتظر البلوجرانا موافقة إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة خاصةً بعد أن رفض تمديد تعاقده مع كتيبة بيب جوارديولا.





وقالت صحيفة " ماركا " الإسبانية أن إدارة البلوجرانا قد عرضت على جارسيا راتب أقل من الذي كان يحصل عليه في السيتي وما تم عرضه عليه سابقًا بسبب تفشي فيروس كورونا.





ولم يبقى حالًيا سوى موافقة اللاعب من أجل الحصول على توقيعه وإرتداء قميص العملاق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.