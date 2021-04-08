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الرئاسة التونسية: الرئيس قيس سعيّد يزور مصر غدًا

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:29 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
وكالات
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أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، أن الرئيس قيس سعيّد سيزور مصر غدًا بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، زار أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الجمهورية التونسية والتقى بالرئيس قيس سعيد، حيث ناقشا مسيرة العمل العربي المشترك منذ القمة الأخيرة التي انعقدت بتونس في شهر مارس 2019.

 

وعقد أحمد أبو الغيط، جلسة مباحثات مع عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .

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