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رونالدو يقتحم قائمة ثلاثية تاريخية في الكالتشيو الايطالي

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي في قيادة فريقه للفوز على فريق نادي نابولي يوم أمس بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي كانت مؤجلة من الكالتشيو.

وتمكن الدون من تسجيل الهدف الأول للبيانكونيري رفع به رصيده من الأهداف إلى الرقم 25 خلال الموسم الجاري ليتصدر بذلك جدول ترتيب الهدافين.

وقالت شبكة أوبتا للإحصائيات أن رونالدو واحد من بين ثلاثة لاعبين فقط تمكنوا من تسجيل 25 هدف على الأقل في موسمين متتاليين بالدوري الإيطالي بعد أن تخطى عمرهم 30 عامًا.

في الوقت الذي تضم تلك القائمة جونار نوردال وأنتونيو دي ناتالي قبل أن يقحم الدون إسمه في وسط تلك الكوكبة المليئة بالنجوم التاريخية.

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يوفنتوس رونالدو الدوري الايطالي

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