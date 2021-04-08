Advertisements
وزير السياحة يصاحب أبطال الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية في زيارتهم للمتحف القومي
الخميس 08/أبريل/2021 - 03:33 م
محمد جمال
Advertisements
في اطار التعاون بين مجلس الأعمال الافرواسيوي واتحاد المصري للإعاقة الذهنية، تم تنظيم يوم ترفيهي لأبطال الاتحاد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على التاريخ الأثري الفرعوني القديم والحديث.
جاء ذلك بحضور وزير السياحه والاثار الدكتور خالد العناني، وقيادات المتحف وعدد الشخصيات العامة والمسؤولين وتم التقاط الصور التذكارية مع أبطال الاتحاد.
وأكدت المهندسه امل مبدى، رئيس مجلس الاتحاد الرياضي المصرى للاعاقات الذهنية، في تصريح لها اليوم، أن الدول القوية تبنى بفخر وتماسك أبنائها وتوعيتهم بمعالم انتصارات وانجازات أجدادهم على مر التاريخ، موكدة أن تنظيم اليوم الترفيهي جاء لبناء روح الانتماء والعزة لوطننا الغالية، لدى أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
وأشارت إلي أن الاستثمار في أبناء مصر يزيد من التماسك والفخر والانتماء الوطني، متقدمة بالشكر للدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وفيروز يوسف نائب رئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، على تعاونهم في توعية ابطال الاتحاد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعالم التاريخ المصري القديم.
Advertisements