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وزير السياحة يصاحب أبطال الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية في زيارتهم للمتحف القومي

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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في اطار التعاون بين  مجلس الأعمال الافرواسيوي واتحاد المصري للإعاقة الذهنية، تم تنظيم يوم ترفيهي لأبطال الاتحاد بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على التاريخ الأثري الفرعوني القديم والحديث.

جاء ذلك بحضور  وزير السياحه والاثار الدكتور خالد العناني، وقيادات المتحف وعدد الشخصيات العامة والمسؤولين وتم التقاط الصور التذكارية مع أبطال الاتحاد.
 
وأكدت المهندسه  امل مبدى، رئيس مجلس الاتحاد الرياضي المصرى  للاعاقات  الذهنية، في تصريح لها اليوم، أن الدول القوية تبنى بفخر وتماسك أبنائها وتوعيتهم بمعالم انتصارات وانجازات أجدادهم على مر التاريخ، موكدة أن تنظيم اليوم الترفيهي جاء لبناء روح الانتماء والعزة لوطننا الغالية، لدى أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم. 
 
وأشارت إلي أن الاستثمار في أبناء مصر يزيد من التماسك والفخر والانتماء الوطني، متقدمة بالشكر للدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وفيروز يوسف نائب رئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، على تعاونهم في توعية ابطال الاتحاد من  ذوي الاحتياجات الخاصة بمعالم التاريخ المصري القديم.

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