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عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الزمالك والجبلاية

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت الساعات الماضية إرسال اللجنة المكلفة بإدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز خطاب رسمي للإتحاد المصري لكرة القدم من أجل الإعتراض على قرار الجبلاية وإسناد لقاء القمة القادم أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل القادم. لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة المعينة لادارة القلعة البيضاء أن الزمالك يضع ثقته كاملة في التحيكم المصري لكن نظرًا لإشتعال المنافسة خلال الموسم الجاري تسود فكرة إسناد المواجهة لطاقة اجنبي خاصةً أنه لا يوجد ما يعوق ذلك.

ويرى الزمالك أنه ضمانًا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات يجب أن يتم إسنادها إلى طاقم تحكم مميز من القارة الأوروبية إلى أن اتحاد الكرة يتمسك بإدارة المباراة بصافرة مصرية.

يُذكر أن الزمالك يستعد أولًا لمواجهة تونجيت السنغالي لحساب مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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