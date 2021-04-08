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الأهلي بالزي الأساسي أمام سيمبا في إفريقيا

الخميس 08/أبريل/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، عن ارتداء المارد الأحمر لزيه التقليدي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأصفر كاملا،  بينما يرتدي الفريق التنزاني القميص الرمادي والشورت الرمادي والجورب الأزرق، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأزرق كاملا.

وعُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد وأحمد فوزي ورامي بكر الإداريين، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي.


ويلتقي الأهلي مع سيمبا في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأهلي we السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


وكان الأهلي قد حسم تأهله رسميا إلى دور الثمانية في البطولة، بعد تعادله في الجولة الخامسة، مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت علي ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.

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