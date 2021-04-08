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ديمبلي يقرر البقاء في برشلونة

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني حسم موقفه بشأن تجديد عقده مع الفريق الكتالوني في ظل العروض الكبيرة التي وصلته في الآونة الأخيرة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد ديمبلي مع البرسا ينتهي عقب نهاية الموسم المقبل وسط أنباء أكدت رغبة كلا من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد معه.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ديمبلي يعطي الأولوية للاستمرار في برشلونة، حيث يترقب العرض المقدم من البرسا من أجل التجديد لمواسم أخرى.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي يقدم مستويات هائلة مع برشلونة في الموسم الحالي والذي يعتبر الأفضل منذ انضمامه من بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2017 وقاده ذلك للعودة إلى المنتخب الفرنسي والتألق مع البرسا بجوار نجم وقائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن المقربين من ديمبلي يؤكدون أنه يعيش أفضل لحظاته مع برشلونة منذ وصوله وأنه يفكر جديًا في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يضع ملف تجديد ديمبلي ضمن أولوياته في النادي الكتالوني بالإضافة إلى ملف تجديد ميسي لكنه لم يتحرك بعد لمنح النجم الفرنسي مزيدا من التركيز على لقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه في حالة حدوث أي متغيرات تحول دون تجديد عقد ديمبلي فإن برشلونة سيبيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة أن النجم الفرنسي انضم للبرسا في صيف 2017 مقابل 105 ملايين يورو وبالتالي لن يتركه برشلونة يرحل بشكل مجاني.

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