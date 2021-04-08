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تشكيل الأهلي المتوقع ضد سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سيمبا التنزاني، في الجولة السادسة من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل.

واستقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، ناصر ماهر.

خط الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا، طاهر محمد طاهر.

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