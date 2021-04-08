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وزير التموين: معارض أهلا رمضان توفر التكافل للمواطنين البسطاء

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان تضم العديد من السلع وبجودة عالية وبأسعار منخفضة بنسبة تتراوح من 25 ل 30% وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية، والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بدون أي مقابل، وذلك للبيع بسعر أقل من سعر الجملة، وبالتالي يمنح المواطن فرصة كبيرة حقيقية لشراء السلع ومستلزمات والسلع الأساسية التى يحتاجها خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض " أهلا رمضان" بحى غرب شبرا الخيمة، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، وعربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة
وناقش الوزير خلال جولته بالمعرض المواطنين في أسعار المنتجات المعروضة بالمعرض، حيث أكدوا أن الأسعار مخفضة بشكل كبير عن نظيرتها بالمحال العامة، موضحا ان هذا الموضوع يضمن تكافل المواطنين البسطاء وتلبيه احتياجاتهم وإتاحة السلع الجيدة بأسعار مخفضة.

وأشار الوزير إلى خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتوفير السلع من خلال مشروع مصر للإنتاج الزراعي بالدلتا الجديدة، كمشروع استراتيجي هام جدا لسببين أولهما أن هناك تأكل فى الأرض الزراعية، بسبب الزحف العمراني عليها، والتى كان لابد من إيجاد مخرج بالدلتا الجديدة التي تضم أحدث الطرق والتقنيات وكيفية استغلال المياه للمحافظة على قطرة المياه.
وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة قامت بالتنسيق مع الغرفة التجارية، لإنشاء 5 معارض أهلا رمضان بقليوب وشبرا الخيمة وبنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية، موضحا ان هذا بالإضافة إلى وجود 89 مجمع استهلاكى بمدن ومراكز المحافظة، و91 منفذ متحرك، و148 منفذ ثابت.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح ان المعروض من السلع اكثر من المطلوب فى الأسواق، مشيرا الى أن جميع المنافذ والمعارض تتسابق على التخفيضات مما حقق استقرار كيير فى الأسعار، وهو مامنح فرصة كبيرة للمواطنين للمفاضلة بين أسعار المنتجات لشراء احتياجاتهم الأساسية لإستقبال الشهر الكريم.
وزير التموين: معارض أهلا رمضان توفر التكافل للمواطنين البسطاء
وزير التموين: معارض أهلا رمضان توفر التكافل للمواطنين البسطاء
وزير التموين: معارض أهلا رمضان توفر التكافل للمواطنين البسطاء
وزير التموين: معارض أهلا رمضان توفر التكافل للمواطنين البسطاء
وزير التموين: معارض أهلا رمضان توفر التكافل للمواطنين البسطاء
وزير التموين: معارض أهلا رمضان توفر التكافل للمواطنين البسطاء
وزير التموين: معارض أهلا رمضان توفر التكافل للمواطنين البسطاء
وزير التموين: معارض أهلا رمضان توفر التكافل للمواطنين البسطاء

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