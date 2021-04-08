ختام فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي 39 بقنا



،شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ختام فعاليات اليوم الأخير لدورة اعداد المعلم الجامعي رقم 39 التي نظمتها كلية التربية بقنا لتدريب المعيدين من مختلف كليات الجامعة.



واكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على اهمية دورات اعداد المعلم الجامعي في إطار مسايرة التوجهات التربوية الحديثة التي تقتضى الحصول على كفاءات بشرية متميزة قادرة على المنافسة العالمية في تطوير العملية التعليمية بصفة عامة والمعلم الجامعي بصفة خاصة. ودعا رئيس الجامعة المتدربين إلى الحرص على اكتساب مهارات الاتصال والتواصل مع الطلاب، وتعلم كيفية الشرح داخل المحاضرة باستخدام وسائل الجذب للحديث وكيفية المناقشة مع الطلاب.



وأجرى رئيس الجامعة حوار مفتوح مع المتدربين دار حول اقتراحاتهم لتطوير دورة اعداد المعلم الجامعى والوضع الراهن، واهمية التعاون والتكاتف في سبيل إنجاح العملية التعليمية.



وقال الدكتور محسوب عبدالقادر عميد كلية التربية بقنا أن فعاليات الدورة التدريبية تضمنت عدة موضوعات ومحاضرات منها الوضع الراهن بجامعة جنوب الوادى قدمه الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، والإدارة الجامعية قدمه الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والنشر العلمى وتصنيف الجامعات قدمه الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبنهاية التدريب أدى المتدربين اختبار معرفي في محتوى الدورة التدريبية.



وأشار الدكتور محسوب عبدالقادر بأن هذه الدورة هي الدورة رقم 39 في دورات اعداد المعلم الجامعي والتي اقيمت بمشاركة 20 من المدرسين المساعدين والمعيدين من مختلف كليات الجامعة، وقام بالتدريب فيها نخبة من اعضاء هيئة التدريس بلغ عددهم 12 مدرب، وبلغ عدد الكليات المشاركة 7 كليات من مختلف كليات الجامعة.



وشهد فعاليات ختام دورة المعلم الجامعي الدكتور عبدالرحمن ابوالمجد كلية التربية لشئون الطلاب والدكتور حجاجى غانم وكيل الكلية لخدمة المجتمع والدكتور محمد صبرى رئيس قسم التربية المقارنه ولفيف من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمشاركين بالدورة التدريبية.









