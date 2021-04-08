عاجل من وزيرة الصحة للحد من زيادة إصابات كورونا الفترة الحالية

أكدت وزيرة الصحة والسكان، أن بداية ارتفاع إصابات فيروس كورونا كانت في مثل هذه الأيام من العام الماضي، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس خلال الفترة المقبلة وخاصة مع حلول شهر رمضان.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والاستعدادات لشهر رمضان.



