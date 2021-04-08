شاهد.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .





وظهرت ملك أحمد زاهر في الصورة بإطلالة شبابية ، حيث إرتدت جاكت جيلد ، وشعر منسدل علي الاكتاف.





مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبد الحميد، دياب، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.





المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري.



