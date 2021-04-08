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مطار القاهرة يسير اليوم 238 رحلة جوية

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، عن تسيير 238 رحلة جوية إلى عدة وجهات علي مدار 24 ساعة، ينقل خلالها أكثر من 29370 راكبا، ما بين سفر ووصول.

وقال مطار القاهرة، إن المطار سيستقبل اليوم 117 رحلة على متنهم 15997 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 121 رحلة على متنهم 13373 راكبا.

وأضاف المطار، أن وجهات السفر تشمل نيويورك لندن باريس فرانكفورت ميونخ موسكو أثينا روما البحرين تونس جوهانسبرج أسطنبول أكرا البحرين جده المدينة مسقط إنجمينا أديس أبابا دمشق جنيروبى لاجوس عنتيبى بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى الخرطوم عدن رأس الخيمة تونس، فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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