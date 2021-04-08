إعتماد 47 مدرسة بالإسكندرية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

أعلن الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الخميس، اعتماد 47 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية فى الإدارة تعليمية الثمانى التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المتقدمة خلال العام الدراسى الحالى.



وأشارت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه قد تم اعتماد 47 مدرسةً من مدارس محافظة الإسكندرية التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المتقدمة خلال العام الدراسى الحالى.



وقد أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اعتماد 47 مدرسة من مدارس مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وهى كالتالى 7 مدارس بإدارة المنتزه التعليمية، و8 مدارس بإدارة شرق التعليمية، 6 مدارس بإدارة وسط التعليمية، 6 مدارس بإدارة الجمرك التعليمية، 9 مدارس بإدارة غرب التعليمية، و6مدارس بإدارة العجمى التعليمية و2 مدرسة بإدارة العامرية التعليمية و3 مدارس بإدارة برج العرب التعليمية.



وقد تقدم الدكتور محمد سعد، بالتهنئة لإدارة الجودة عن الجهد المبذول بقيادة الدكتورة نجلاء على سليم مدير إدارة قياس الجودة واللا مركزية بالمديرية ولجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية التى حصلت على الاعتماد تقديرًا لجهدهم المتميز والعمل الجاد فى تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية والذى توج بفوز وحصول هذه المدارس على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.