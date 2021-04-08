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"الصحة" تنصح بهذه العادات في رمضان لتجنب كورونا
الخميس 08/أبريل/2021 - 04:21 م
منى صموئيل
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حذرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المواطنين من العزومات داخل الأماكن المغلقة في شهر رمضان، كما نصحت بالإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور خلال شهر رمضان.
ونصحت الوزيرة، المواطنين خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والاستعدادات لشهر رمضان، بتناول الوجبات الغذائية السليمة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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