"الصحة" تنصح بهذه العادات في رمضان لتجنب كورونا

حذرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المواطنين من العزومات داخل الأماكن المغلقة في شهر رمضان، كما نصحت بالإكثار من شرب المياه بين الإفطار والسحور خلال شهر رمضان.





ونصحت الوزيرة، المواطنين خلال مؤتمر صحفي لعرض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والاستعدادات لشهر رمضان، بتناول الوجبات الغذائية السليمة.



