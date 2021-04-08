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شاهد.. علي ربيع ينشر صورة جديدة من كواليس "أحسن أب"

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:22 م
بوابة الفجر
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شارك الفنان على ربيع متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له من كواليس مسلسله الرمضاني " أحسن أب ".
 

وعلق على ربيع على الصورة قائلا :"  #أحسن_أب صباح الخير عليكو بصوره من كواليس المسلسل فيها شويه ضحك حلوين مع حبيبي ابرام العسل وصديق العمر اوتاكا شرفتونا وان شاء الله احلي مشهد في مسلسل انتظرونا رمضان ٢٠٢١ "

وينافس الفنان على ربيع فى رمضان المقبل بمسلسل أحسن أب، حيث يعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التى تعرض هذا العام فى رمضان ويحتوى على 15 حلقة، ويأمل على ربيع أن يحقق مسلسله الجديد نجاحا كبيرا خاصة أنه يخوض لأول مرة هذه التجربة الخاصة بـ 15 حلقة ويظهر فيه بشكل مختلف عن الأعمال التى قدمها من قبل.   
 
مسلسل احسن اب تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول احد الأباء الذى قام بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدى يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب والعمل يلقى الضوء حول هذه العلاقة القوية بين الطرفين، وكيف كل منهما يساعد الاخر فى حياته، وتم الاستقرار على تقديم العمل فى 15 حلقة لتفادى المط والتطويل فى السيناريوهات وتقديم وجبة دسمة من الدراما والكوميديا والتشويق.

مسلسل احسن اب يشارك فى بطولته بجانب على ربيع كل من  كارولين عزمة وسامى مغاورى ومن تاليف سيناريو وحوار محمد محمدى وأحمد محيى وإخراج معتز التونى.  
 

وتم طرح برومو مسلسل احسن اب منذ ايام قليلة، وظهر فيه عدد من أبطال العمل، وهو عبارة عن مشاهد تجمع بين الفنان على ربيع والطفل الصغير، حيث يضفى حالة من البهجة على البرومو، وتشعر أنك امام قط وفار من خلال المفارقات والمواقف الكوميدية التى تجمع بينهما.  

قنوات العرض مسلسل احسن اب : 
أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل احسن اب عن القنوات التى من المقرر ان تعرض من خلالها العمل حيث من المنتظر عرضه فى عدد من القنوات الفضائية بجانب عرضه على الحياة،  من أجل راحة المشاهدين فى مصر والعالم العربى، تشمل هذه القنوات أيضا الأعمال الدرامية فى أوقات مختلفة

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