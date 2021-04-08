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موسيماني يقول كلمته.. الأهلي يحسم موقفه من ضم أحمد الشناوي

الخميس 08/أبريل/2021 - 04:26 م
احمد الشناوي
احمد الشناوي
الفجر الرياضي
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت أنباء قوية قد ترددت في الفترة الماضية عن رغبة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في التعاقد مع أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز من أجل تدعيم صفوف الفريق لكي يكون بديلا لمحمد الشناوي حارس المرمى الأساسي للفريق الأحمر حال غيابه لأي سبب.

وأبلغ موسيماني لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قراراه فيما يتعلق بالتعاقد مع أحمد الشناوي حيث رفض المدرب الجنوب إفريقي فكرة ضم الحارس الدولي السابق.

وأكد موسيماني على لجنة التخطيط ثقته الكاملة في حراس المرمى المتواجدين حاليا وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأنه لا يحتاج للتدعيم في هذا المركز.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء غد الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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