ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي بجامعة الإسكندرية

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الأول بعنوان "الرياضية والصحة أمن قومي عربي أفريقي" والذي نظمه قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير في الفترة من 3 إلى 5 أبريل 2021، بالشراكة مع الأكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة بالمملكة المتحدة، وجامعة عبد الحميد مهري قستنطينة 2 بالجزائر، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وصرح الدكتور محمد عبد الحميد بلال عميد كلية التربية الرياضية للبنين أبوقير ورئيس المؤتمر أن فعاليات المؤتمر تم بثها افتراضيا لمدة 3 أيام بواقع 30 ساعة علمية تناولت 20 فكرة بحثية حديثة ألقاها أكثر من 60 عالم من جامعة الإسكندرية، وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، ومشاركين من فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، إسبانيا، كندا، أمريكا، السعودية، ليبيا، السودان، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، ووصل عدد المتابعين لجلسات الموتمر على مدى الأيام الأربعة للمؤتمر نحو 1010 مشارك من تخصصات الإصابات الرياضية والتأهيل الحركي، التغذية الرياضية، تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، المدربين، الرياضيين بالإضافة إلى أولياء أمور الرياضيين، والذي ترجمت أعماله من اللغة الإنجليزية إلى العربية لنقل المعرفة إلى جميع المشاركين.

وصرح الدكتور عبد المنعم بدير الرئيس الشرفي للمؤتمر وعميد الكلية الاسبق، أن هذا المؤتمر الدولى يعد مطلب مهم لأن الرياضية والصحة وجهان لعملة واحدة وأن ممارسة الرياضة المنتظمة تعمل على رفع مستوى الكفاءة البدنية والمهنية وبالتالي تعزيز الحالة الصحية للشباب والنشء ضد المخاطر التي تهدد الأمن القومي وأكد أن المؤتمر لعب دورًا كبيرًا في مد أواصر الصداقة بين الجامعات الأفريقية والعربية ومصر والتبادل العلمي والذي يحقق لمصر الريادة العلمية في ظل التحول الرقمي والتعلم عن بعد، كما أشار الأستاذ الدكتور أحمد عمران مقرر المؤتمر ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية أبوقير إلى أنه على هامش المؤتمر تم إقامة مهرجان رياضي صحي داخل حدائق قصر المنتزة الساعة 9 صباحًا يوم السبت برعاية شركة المنتزة للسياحة والاستثمار قبل الإفتتاح الرسمي بحضور 500 شاب وشابة رياضيين وغير رياضيين بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والسيدات ولاعبي الاسكيت وتمثيل مشرف من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، هيئة تنشيط السياحة، استاد الإسكندرية الرياضى، وذلك من 45 هيئة وكلية من كليات جامعة الإسكندرية مما حقق قيمة صحية مضافة لفعاليات المؤتمر.

وفي الختام أوصت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بتنظيم "اليوم الوطني للرياضة والصحة الأفريقية العربية" مصر 2022 تنظمه كليات التربية الرياضية بأفريقيا والوطن العربي في نفس الوقت، ووضع خطة أكاديمية تطبيقية لنشر ممارسة الرياضة من أجل الصحة عبر المبادرات الرئاسية، وتدريس مقررات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية باللغة الإنجليزية لمواكبة متطلبات سوق العمل لخريجي القسم في تخصصات الاصابات الرياضية والتأهيل الحركي وفسيولوجيا الرياضة والصحة الرياضية.

كما أعلن عميد الكلية وفى نهاية فعاليات المؤتمر إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر للعام القادم مع فتح باب الشراكة مع الجامعات والهيئات والوزارات المعنية ووجه الشكر لجميع الجهود التي أسهمت في نجاح المؤتمر.